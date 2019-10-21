ALTIN FİYATLARINDA YATAY SEYİR

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Altın fiyatları bu haftaya yatay bir seyirde başladı. İşte 21 Ekim güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277 lira. Peki çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 21 EKİM

İstanbul Kapalıçarşı'da 277 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,20 liradan, bin 825 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 846 liradan, 252,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256,60 liradan, bin 784 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 804 liradan, 892 liradan alınan Yarım Ziynet 902 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 451 Lira

YARIM ALTIN: 902 Lira

GRAM ALTIN: 277 Lira