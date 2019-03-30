ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ!

Altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başlamıştı ve haftanın son günü gelirken yine yüksek seviyeleri gördü. Dün dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları geçtiğimiz haftalara göre yüksek seviyelerde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları yükselişe geçti ve son ayların en yüksek rakamlarına ulaştı. Altın fiyatları yatırımcılarının ve ekonomi gündeminin takip ettiği en önemli konuların başında geliyor. Dalgalı bir seyir izleyen gram altın fiyatı son ayların en yüksek noktalarında. İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

30 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 231,49 TL'den alınıyor 231,56 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 377,26 TL'den alınıyor 386,04 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 750,95 TL'den alınıyor 771,51 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.564,00 TL'den alınıyor 1.587,00 TL'den satılıyor.