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ALTIN GÜNE YATAY BAŞLADI...

ALTIN GÜNE YATAY BAŞLADI...

Altını olanlar dikkat!

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Açılışın ardından gram altın 177,6 lira, çeyrek altın 291 lira ve Cumhuriyet altını 1.185 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından  177,6 lira seviyelerinde dengelendi.  

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış  ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde  0,1 değer kazancıyla 177,4 liradan tamamladı. 
 
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat  09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 177,6 liradan işlem  görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 291 lira, Cumhuriyet altını  da 1.185 liradan satılıyor.
 
Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen  altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla  1.345,5 dolardan işlem görüyor.
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda jeopolitik risk  algısının azalmasının altın fiyatlarına olan ilginin azalmasına neden olduğunu  belirtti. Altının ons fiyatının dün 1.337-1.349 dolar aralığında işlemler  gerçekleştirdiğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının 1.350 dolar  seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde iyimserliğin korunacağını  kaydetti.
 
Dün dolar/TL'nin yükselmesinin altının gram fiyatında düşüşlerin  sınırlı kalmasına neden olduğunu vurgulayan Memiş, altının gram fiyatında  düşüşlerde 172,50 lira, yükselişlerde ise 180,00 lira seviyelerinin takip  edileceğini bildirdi.
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