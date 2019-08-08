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ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

Altın...

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Yatırımcının merak ettiği konular arasında altın fiyatları ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altının fiyatı saat 07:30 itibari ile 264 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel rakamlar…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 264,37 TL

Çeyrek altın: 421,54 TL

Cumhuriyet altını: 1.748,00 TL

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