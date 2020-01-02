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Altın kadın Gülşen!

Altın kadın Gülşen!

Altın kadın Gülşen!

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Gülşen, 2020’yi Kıbrıs’ta karşıladı. Viva Hotel’deki konserinde Hakan Yıldırım imzalı altın rengindeki bir elbise giyen şarkıcı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

2019’a veda ederken yeni yıldan beklentilerini de sıralayan Gülşen, “Özgür, medeni, kadına, hayvanlara, çocuklara şiddetin olmadığı, adaletli bir yıl diliyorum” dedi.

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