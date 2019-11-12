ALTIN MİKTAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altın fiyatları Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerden etkileniyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve yavaşlayan küresel ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 1.0'e yakın düşerken, altın fiyatları bir miktar yükseldi. Altın fiyatları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte yarım altın, gram ve çeyrek altın fiyatları…

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 444 Lira

Yarım Altın: 889,66 Lira

Gram Altın: 270,34 Lira