ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR!

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yeni güne rekor seviyede başlayan altın fiyatları 268 liradan alıcı buluyor. Dün kapanışta çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.756 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,61 yükselişle 263,4 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 25 Haziran altın fiyatları...

Altın fiyatları rekora doymuyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,61 artışla 263,4 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise rekor tazeleyerek 268 liradan başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Haziran güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 268 lira

Çeyrek altın: 442 lira

Cumhuriyet altını: 1.804 lira