ALTIN SERT YÜKSELDİ!

İran'ın ABD üslerine düzenlediği füze saldırısı sonrası altın sert yükseldi. Ons altın 1.594 dolar seviyesine çıkarken, gram altın da 306 TL'yi gördü.

Tüm dünyanın olduğu gibi yatırımcıların da yakında takip ettiği İran-ABD geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. İran, Irak’ta bulunan iki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi.

ABD’nin İran’lı komutan Kasım Süleymani’ye düzenlediği suikast sonrası artışa geçen altın fiyatları, yaşanan bu gelişmeyle birlikte sert yükseldi. Ons altın 1.594 dolar seviyesine çıkarken, gram altında 306 TL’yi gördü.