ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT!

Bugün Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? soruları ekonominin gündemindeydi. ABD ile olan yaptırım gerilimi ve ABD başkanının açıklamaları sonrası yükselen dolar ve altın fiyatları bugün yine üst seviyeye ulaştı. Çeyrek altının fiyatı 386,38 TL'den alınırken 395,67 TL'den satılıyor. İşte 29 Ağustos 2018 İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç lira? Uçuşa geçen Dolar fiyatlarından sonra altın da yüksek değerlere ulaştı. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. ABD ile olan gerilimin etkilediği altının gramı Kapalıçarşı'da 243,78 TL'den alınıp 243,86 TL'den satılıyor. İşte 29 Ağustos 2018 öğleden sonraki güncel verilerle altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

243,78 liradan alınırken, 243,86 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 386,38 liradan alınırken 395,67 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 770,34’den alınırken 791,34 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1590,00 liradan alınıp 1610,00 liradan satılıyor.