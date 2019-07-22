ALTIN YENİ HAFTAYA ARTIŞLA BAŞLADI...

Haftanın ilk işlem gününe artışla başlayan altın fiyatları 260 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.732 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 259,8 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz altın fiyatları...