ALTIN YENİ HAFTAYA ARTIŞLA BAŞLADI...
Altın fiyatları...
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Haftanın ilk işlem gününe artışla başlayan altın fiyatları 260 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.732 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 259,8 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın ilk gününe artışla başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,54 artışla 259,8 liradan tamamladı. Gram altın bugün 260 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Temmuz güncel altın fiyatları…
22 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 260 lira
ÇEYREK ALTIN: 429 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1749 lira
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