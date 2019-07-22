Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ALTIN YENİ HAFTAYA ARTIŞLA BAŞLADI...
ALTIN YENİ HAFTAYA ARTIŞLA BAŞLADI...

ALTIN YENİ HAFTAYA ARTIŞLA BAŞLADI...

Altın fiyatları...

A+A-

Haftanın ilk işlem gününe artışla başlayan altın fiyatları 260 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.732 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 259,8 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın ilk gününe artışla başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,54 artışla 259,8 liradan tamamladı. Gram altın bugün 260 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Temmuz güncel altın fiyatları…

22 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 260 lira

ÇEYREK ALTIN: 429 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1749 lira

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.