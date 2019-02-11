ALTIN YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Altında son durum...
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Altın fiyatlarında son durum merak konusu olurken, altında büyük hareketlenmeler gözlenmiyor. Altının gramı 220 TL dolaylarından işlem görüyor. Geçtiğimiz aylarda yatırımcısına uzun vadede kazandıran ancak anlık değişimlerle yer yer kaybettiren altın fiyatlarında güncel rakamlar ne durumda?
Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirde başladı. Anbean takip edilen güncel çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde. İşte 11 Şubat güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları…
11 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: Alış 221,87 TL Satış 221,93 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 353,61 TL Satış 361,59 TL
YARIM ALTIN: Alış 705,01 TL Satış 723,17 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.465,00 TL Satış 1.487,00 TL
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