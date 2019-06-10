ALTIN YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yeni haftaya sakin başladı!

Yeni haftaya sakin başlayan altın fiyatları 250 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.669 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 yükselişle 250,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 10 Haziran altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya sakin başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününü yüzde 0,81 artışla 250,2 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 250 lira seviyesinde başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Haziran güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 250 lira

Çeyrek altın: 412 lira

Cumhuriyet altını: 1.681 lira