ALTIN YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Altın fiyatları...
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Her zaman olduğu gibi yine çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türleri arasında en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan yükselişler ardından yatırımcıların yüzü gülerken, hediyelik olarak gram, yarım ve çeyrek altın alacak olanlar kara kara düşünüyor. Gram altın 276 liradan satılıyor. Altın fiyatları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte yarım altın ve gram altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 7 EKİM
Güncel altın fiyatları,
Gram altın: 276,61 lira
Çeyrek altın: 450,12 lira
Yarım altın: 900,24
Cumhuriyet altını: 1.850 lira
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