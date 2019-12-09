ALTIN YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Altın fiyatları her gün olduğu gibi 9 Aralık Pazartesi günü de yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle haftanın ilk işlem gününde altın alım satımı yapacaklar, “Bugün gram altın ne kadar?” ve “Çeyrek altın fiyatları ne kadar?” sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki, fiyatlarda, geçtiğimiz haftaki yatay yönlü seyir devam ediyor. İşte, 9 Aralık altın fiyatları…

Altın fiyatları 9 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları araştırılan rakamsal değerlerin başında yer alıyor. Peki, yeni haftaya başlarken çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 9 Aralık Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta Salı günü yaşanan yükselişin ardından yakaladığı yatay yönlü seyrini yeni haftanın başlangıcında da sürdürüyor. 271 lira seviyelerinde dengelenen gram altın fiyatları bugün de aynı değerler üzerinden serbest piyasada işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 9 Aralık Pazartesi günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından yakından izleniyor. Konuyla ilgili araştırılanlar arasında ilk sıralarda ise “Çeyrek altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabı yer alıyor. Bilindiği üzere çeyrek altın öğle saatleri itibariyle güncelleniyor. Öğle saatlerine kadar geçen süre zarfında ise işlemler bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre çeyrek altın bugün 434 alış ve 444 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını

1.799,00

1.826,00

Yarım Altın

866,02

888,43