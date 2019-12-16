ALTIN YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Altın...
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Altın fiyatları, ABD ve Çin´in bir ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğu açıklamaları etkisiyle geçtiğimiz hafta ayın zirvesine yakın düzeyde seyretti. Yatırımcılar tarafından altının gram fiyatı ve en çok tercih edilen tür olan çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 16 ARALIK
ÇEYREK ALTIN: 450,06 Lira
YARIM ALTIN: 900,11 Lira
GRAM ALTIN: 275,63 Lira
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