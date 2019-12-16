ALTIN YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Altın fiyatları, ABD ve Çin´in bir ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğu açıklamaları etkisiyle geçtiğimiz hafta ayın zirvesine yakın düzeyde seyretti. Yatırımcılar tarafından altının gram fiyatı ve en çok tercih edilen tür olan çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?