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ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

Altın fiyatları...

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Altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 1,14 azalışla 250,5 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 251,7 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Mayıs güncel altın fiyatları...

Haftanın ilk gününe artışla başlayan altın fiyatları 251,7 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.670 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 250,5 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 27 Mayıs güncel rakamlar…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 251,7 lira

Çeyrek altın: 416 lira

Cumhuriyet altını: 1.694 lira

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