ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

Altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 1,14 azalışla 250,5 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 251,7 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Mayıs güncel altın fiyatları...