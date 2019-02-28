ALTIN YÖNÜNÜ AŞAĞIYA ÇEVİRDİ

Altın fiyatlarındaki hareketlenmeler dikkat çekerken birçok kişi altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Altın fiyatları döviz ve küresel piyasa gelişmeleriyle birlikte hareket yönünü şekillendiriyor. Bugün altının gram fiyatı 226 lira seviyelerinde. Çeyrek altın fiyatı ise 369 lira dolaylarında.

28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 225,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226 liradan, bin 488 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 509 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 454 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 474 liradan, 727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.