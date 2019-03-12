ALTIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ!

Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altına yatırım yapmak isteyen veya hediye olarak almak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 226,4 liradan tamamladı. Peki altının gramı bugüne kaç liradan başladı? Çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Mart Salı en güncel altın fiyatları...

Altın yatırımcıları, altın fiyatlarındaki her hareketi dikkatle izliyor. Bugün de “Altın fiyatları ne kadar?” sorusu ekonomi piyasasında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Altının gram fiyatı bugüne düşüşle başlayarak 226,7 liradan alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? İşte, 12 Mart Salı güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 primle 226,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını 1.516 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 yükselişle 1.296,45 dolardan işlem görüyor.

“ALTIN TALEBİ ARTACAK”

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin yükselmesinin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi. ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması, küresel ekonomilere dair büyüme endişeleri ve Brexit süreci belirsizliği gibi nedenlerin altın talebini artırabileceğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının 1.287

doların üzerinde kalmaya etmesi durumda yükselişlerine devam edebileceğini bildirdi. Memiş, bugün ABD’de enflasyon ve İngiltere’de parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 225,2 liranın destek, 227,20 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

ALTININ GRAM FİYATI YÜZDE 4,4 YÜKSELDİ

Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 1,5 getiri sağlayan altının gram fiyatı bu haftayı 227,6 liradan tamamladı. Yatırımcısına 3 haftadır üst üste kazandıran gram altın, sene başından bu yana ise yüzde 4,4 prim sağladı.

ALTINA YATIRIM YAPARKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?

Altın huzursuz ortamı seven bir yatırım aracı, belirsizlik ve tedirginlikler arttığında altına olan talep artıyor. Dünyada yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal dalgalanmalar ve gelişmeler de aynı şekilde altına talep yaratıyor.Altın yatırımı denilince akla çoğunlukla bilezik, cumhuriyet altını ya da çeyrek altın gelir ancak işçilik maliyetinden kaybetmek istemiyorsanız gram altını tercih edebilirsiniz.Altını fiziksel saklamak cazip gelse de çalınma, yangın, deprem vs risklerden dolayı sürekli tedirginlik hissettirebilir. Bunun önüne geçmenin yolu; bankada altın hesabı ya da altının fiziksel olması sizin için önemli ise kiralık kasa alternatifini tercih edebilirsiniz.