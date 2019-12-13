ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR!
Altın...
A+A-
Altın, cazibesi en yüksek yatırım araçları arasında dikkat çekiyor. Çeyrek altın ve gram altının ön plana çıktığı altın fiyatlarında, yurttaşlar güncel ve canlı fiyat bilgilerine erişmek istiyor. İşte 13 Aralık tarihli güncel altın fiyatları...
Altın son günlerde yükselişe geçmiş görünüyor. Dövizlerdeki artıştan etkilenen altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Günün çeyrek ve gram altın fiyatları şu şekilde…
ALTIN FİYATLARI 13 ARALIK
Güncel altın fiyatları,
Gram altın: 272,86 lira
Çeyrek altın: 450,82 lira
Cumhuriyet altını: 1.845,00 lira
Etiketler : altın fiyatları, son durum, 13 Aralık 2019, çeyrek altın, yarım altın
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.