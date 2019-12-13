ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR!

Altın, cazibesi en yüksek yatırım araçları arasında dikkat çekiyor. Çeyrek altın ve gram altının ön plana çıktığı altın fiyatlarında, yurttaşlar güncel ve canlı fiyat bilgilerine erişmek istiyor. İşte 13 Aralık tarihli güncel altın fiyatları...

Altın son günlerde yükselişe geçmiş görünüyor. Dövizlerdeki artıştan etkilenen altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Günün çeyrek ve gram altın fiyatları şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 13 ARALIK

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 272,86 lira

Çeyrek altın: 450,82 lira

Cumhuriyet altını: 1.845,00 lira