ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR!

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 25 Aralık Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam ederken gram altının fiyatı 285,13 liradan, çeyrek altın ise 466,19 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 25 Aralık güncel altın fiyatları...