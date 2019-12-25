ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR!
Altın...
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Altın fiyatları ne kadar? sorusu 25 Aralık Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam ederken gram altının fiyatı 285,13 liradan, çeyrek altın ise 466,19 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 25 Aralık güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
284,92
285,13
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
286,64
286,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
455,87
466,19
YARIM ALTIN FİYATI
908,89
932,38
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.882,00
1.895,00
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 25 Aralık 2019
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