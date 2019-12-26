ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR!

Altın fiyatları 26 Aralık Perşembe gününe yükseliş ile başladı. Dün piyasayı 286,70 ile kapatan gram altının fiyatı bugüne 287,09 ile başladı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu?

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Bir süredir dalgalı hareket eden altın son günlerde az da olsa yükseliyor. İşte güncel çeyrek yarım, tam ve gram altın fiyatları…

26 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: 455,21 Lira

YARIM ALTIN: 932,43 Lira

GRAM ALTIN: 287,09 Lira