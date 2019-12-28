ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR!

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar ”altın ne kadar” sorusunun yanıtını araştırıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,41 lira oldu. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında güncel durum…

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 288,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289,50 liradan, bin 907 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 928 liradan, 264 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 268 liradan, bin 863 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 883 liradan, 932 liradan alınan Yarım Ziynet 942 liradan ve 466 liradan alınan Çeyrek Ziynet 471 liradan satıldı.