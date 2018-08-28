ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın fiyatları bayram sonrası yükselişe geçti. Doların artmasına paralel olarak artan altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Çeyrek altın fiyatı gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? ABD ile olan yaptırım gerginliği karşılıklı atılan adımlarla sürerken altında da artış görülüyor. Ekonominin gündeminde altın ne kadar? sorusu var. Gram altının Kapalıçarşı'daki alış fiyatı 241,43 TL, satış fiyatı ise 241,43 TL oldu. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...