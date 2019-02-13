ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

13 Şubat için altın fiyatları belli oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.482,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 221,90 liradan işlem gördü.

13 Şubat 2019 Çarşamba günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugün de en çok merak edilen konular arasında. Altın 221-122 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da çeyrek altın kaç lira? İşte altın türlerine göre güncel fiyatlar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,90 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 362 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 597,16’den alınırken 612,71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bin 461 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 482 liradan satılıyor.

TAM ZİYNET

Bin 428 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 448 liradan, 714 liradan alınan Yarım Ziynet 724 liradan satılıyor.