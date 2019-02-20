ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Haftaya 224 liradan başlayan gram altın fiyatı 227 lira seviyelerine yükseldi. Peki 20 Şubat'ta çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

Altın fiyatlarındaki hareketlenmeler dikkat çekerken birçok kişi altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Altın fiyatları döviz ve küresel piyasa gelişmeleriyle birlikte hareket yönünü şekillendiriyor. İşte 20 Şubat güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 227,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,40 liradan, bin 497 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 518 liradan, 207,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211,20 liradan, bin 463 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 483 liradan, 732 liradan alınan Yarım Ziynet 742 liradan ve 366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satılıyor.