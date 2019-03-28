ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Altın fiyatları...
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Altın fiyatları yükselişle başladı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları ekonomi gündeminin merak edilenleri arasında yer almaya devam ediyor. Altın fiyatlarında geçen hafta içi yaşanan ve hafta sonu da gözlemlenen hareketlilik, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 224,4 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Mart Perşembe güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? gibi sorular bugün de altın yatırımcısının en çok araştırdığı konular arasında. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 229,6 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Mart güncel ve anlık altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 229,6 lira
Çeyrek altın: 375 lira
Cumhuriyet altını: 1535 lira
Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1.311,02 dolardan işlem görüyor.
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