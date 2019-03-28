ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın fiyatları ekonomi gündeminin merak edilenleri arasında yer almaya devam ediyor. Altın fiyatlarında geçen hafta içi yaşanan ve hafta sonu da gözlemlenen hareketlilik, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 224,4 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Mart Perşembe güncel altın fiyatları...