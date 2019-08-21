ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın fiyatları yükselişe geçti, çeyrek altın 452 lira oldu. Altın fiyatında yükseliş sürerken piyasadaki sahte altına dikkat çekiliyor. Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. İşte altında güncel rakamlar…

Altına yatırım yapanlar haftayı kazançlı geçirmeye devam ederken, hediye olarak altın almak isteyenler ise yükselen fiyatlar karşısında kara kara düşünüyor. Çoğu zaman gerçeğinden dahi ayırt edilemeyen altın görünümlü takılar ve sahte altınlar hakkında kuyucular uyarıda bulundu. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 21 AĞUSTOS

Gram altın: 277,50 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: bin 849 Lira

Yarım altın: 903 lira

Çeyrek Ziynet: 452 lira