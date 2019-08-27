ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Altın fiyatları...
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Altın fiyatları dün dalgalanan dövizle beraber yükselişe geçti. Bir gün içinde %1'den fazla değerlenen altın fiyatları bugün gram fiyatı olarak 286 TL dolaylarında seyrediyor. İşte 27 Ağustos tarihli günün altın fiyatları ve detaylar... Vatandaş eskiden düğünlerde rahatlıkla çeyrek altın alıp takabilirken şimdi gram altın alırken bile iki kere düşünüyor.
Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Dün dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. Yaşanan yükselişle beraber altın son ayların en yüksek seviyelerinden birinde bulunuyor.
ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS
Gram altın: 286,46 TL alış, 286,52 TL satış.
Çeyrek altın: 456,68 TL alış, 467,02 satış.
Cumhuriyet altını: 1.888,00 TL alış, 1.917,00 satış.
Yarım altın: 910,50 TL alış, 934,03 TL satış.
Etiketler : Altın fiyatları, dalgalanma, 27 Ağustos 2019, yükseliş
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