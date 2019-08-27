ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın fiyatları dün dalgalanan dövizle beraber yükselişe geçti. Bir gün içinde %1'den fazla değerlenen altın fiyatları bugün gram fiyatı olarak 286 TL dolaylarında seyrediyor. İşte 27 Ağustos tarihli günün altın fiyatları ve detaylar... Vatandaş eskiden düğünlerde rahatlıkla çeyrek altın alıp takabilirken şimdi gram altın alırken bile iki kere düşünüyor.