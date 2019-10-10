ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Altın fiyatları...
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Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da 283,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 283,40 liradan, bin 866 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 887 liradan, 258,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 262,30 liradan, bin 824 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 844 liradan, 912 liradan alınan Yarım Ziynet 922 liradan ve 456 liradan alınan Çeyrek Ziynet 461 liradan satıldı.
Çeyrek altın: 461 Lira
Gram altın: 283 Lira
Yarım altın: 922 Lira
Etiketler : altın fiyatları, yükseliş, altın ne kadar oldu, 10 Ekim 2019
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