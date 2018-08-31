ALTIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR!

Altın fiyatları birçok değişimden etkileniyor Dolar ve Euro’daki artış sonrası altın fiyatları da yakından etkileniyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünün en çok merak edilenleri arasında… 1.75 grama denk gelen çeyrek altın 421,09 liradan işlem görüyor…

31 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 410,63 liradan alınırken 421,09 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN:Gram altın 260,43 liradan alınırken 260,54 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN: Yarım altın 818,69 liradan alınıp, 842,19 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.690,00 liradan alınıp 1.710,00 liradan satılıyor.