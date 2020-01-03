ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!
Altın...
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2020 yılının ilk günlerinde altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte altın fiyatları…
Çeyrek altın, gram altın ve diğer altın türleri hakkında anlık bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden altın fiyatlarını araştırıyor. Altının gram fiyatı 292 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 3 OCAK
Çeyrek Altın: 476 Lira
Yarım Altın: 953 Lira
Gram Altın: 292 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: Bin 950 Lira
Tam Altın: Bin 905 Lira
Etiketler : altın, yükseliş, altın ne kadar oldu, 3 Ocak 2019
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