Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. ALTIN YÜKSELİŞTE!
ALTIN YÜKSELİŞTE!

ALTIN YÜKSELİŞTE!

Altını olanlar dikkat!

A+A-

Altın fiyatları yükselişte! Altın fiyatları neden artıyor? İşte gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatlarında artış devam ediyor. Dün kapanışta çeyrek altın 404 lira, Cumhuriyet altını 1.655 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişmeyerek 248,2 liradan işlem gördü. Gram altın bugüne ise 250,8 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni güne artışla başlamasının ardından 250,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü değişmeyerek 248,20 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte 13 Haziran altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 250,8 lira

Çeyrek altın: 414 lira

Cumhuriyet altını: 1.690 lira

Etiketler : , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.