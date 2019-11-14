ALTIN YÜKSELİYOR!

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, yatırımcıların "güvenli limanı" altının fiyatları yükseliyor. İşte gram ve çeyrek altında günün fiyatları...