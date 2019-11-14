ALTIN YÜKSELİYOR!
Altın...
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Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, yatırımcıların "güvenli limanı" altının fiyatları yükseliyor. İşte gram ve çeyrek altında günün fiyatları...
Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Dünya piyasalarında ise altın yükselirken petrol fiyatları düşüyor…
ALTIN FİYATLARI 14 KASIM
Çeyrek Altın: 443,48 Lira
Yarım Altın: 887,11 Lira
Gram Altın: 271,75 Lira
Etiketler : altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 14 Kasım 2019
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