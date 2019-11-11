ALTINBAŞLAR MAHKEMEYE ÇIKIYOR!

Altınbaş Holding yetkilileri Vakkas Altınbaş, Sofu Altınbaş, Orkun Altınbaş, avukatları Refet Uzun, sahte temsilci Ahmet Bayraktar ve Kemal Yorgancıoğlu şu sıralarda Girne Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkmayı bekliyor.

Girne Sulu Çember civarında Hüseyin Cahit Celal’e ait malları düzenledikleri sahte sözleşmeyle elde eden Altınbaş Holding yetkililerinin hevesi, Celal’in aile fertlerinin vurgunu farketmesi sonucu kursaaklarında kaldı. Celal’in ölümünün ardından yeni bir sahte sözleşme düzenleterek merhum Celal’in tüm mallarını üzerlerine alan ancak bunda başarılı olamayan Altınbaşların sahte sözleşmesinde, şu an başka davalarından dolayı tutuklu bulunan İş insanı ve Altınbaşların damadı Bulut Akacan’ın da adı geçiyor. Bugün teminat duruşması için yargıç karşısına çıkacak olan sahtekarlık zanlılarının tutuklu mu yoksa tutuksuz mu yargılanacakları ise merak konusu. Altınbaş ailesi mensuplarının, şu sıralarda Girne Mahkemesinde yargıç hururuna çıkmak için beklediği ifade ediliyor. Zanlıların tutuksuz yargılanmak için büyük bir pazarlık içinde oldukları gelen bilgiler arasında…

Benzeri olaydan tutuklu yargılanan iş insanı var

Bu arada, bir süre önce yine Girne’de sahte evrak düzenleyerek üzerine başkasına ait emlak ve malları geçiren iş insanı Mehmet Eminoğlu hala tutuklu yargılanırken Altınbaşlar’a nasıl bir prosodür uygulanacağı merak konusu.