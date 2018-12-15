ALTINDA DALGALANMA!

Kasım ayına durgun başlayan altın fiyatları ay sonuna doğru yükselmeye başladı. Aralık ayının ilk haftasında da yükselen altın fiyatları iki gündür yine durgun. Altın fiyatlarındaki ufak dalgalanmalar sürüyor. İşte 15 Aralık güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları merakla araştırılıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 214 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214,20 liradan, bin 410 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 431 liradan, 195 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199 liradan, bin 378 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 398 liradan, 689 liradan alınan Yarım Ziynet 699 liradan ve 345 liradan alınan Çeyrek Ziynet 350 liradan satıldı.