ALTINDA DALGALANMA!

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 5 Ocak altın fiyatlarında son durum ne?

Yatırımlarını altın üzerine planlayanların merakla araştırdıkları altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü dalgalı bir seyre çevirdi. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında güncel durum...

Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Yatırımcıların veya hediye almak isteyenlerin araştırdığı altın fiyatları haberimizde. İşte 5 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 5 Ocak tarihinde, 357,64 TL'den alınıp, 365,78 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 220,34 TL'den alınırken 220,38 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.483,00 TL'den alınırken, 1.507,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 713,26 TL'den alınıyor ve 731,77 TL'den satılıyor.