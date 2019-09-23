ALTINDA DALGALANMA!

Güncel gelişmeler piyasaları etkilerken dövizdeki dalgalanmalarla beraber altın fiyatlarında da değişimler yaşanıyor. Özellikle ufak yatırımcı gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları ne durumda? İşte güncel altın fiyatları ve merak edilenler...

Yatırımcı tarafından altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Suudi Arabistan’da petrol üretim istasyonuna yapılan saldırı sonrasında ham petrol fiyatları, döviz kurları ve emtia piyasaları önemli dalgalanmalar yaşadı ve altın fiyatları da bu dalgalanmadan etkilendi. İşte 23 Eylül tarihli güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 23 EYLÜL

Çeyrek Altın fiyatı: 279,90

Gram Altın Fiyatı: 447,83

Yarım altın Fiyatı: 892,87

Cumhuriyet altını fiyatı: 1847,00