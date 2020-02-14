ALTINDA DALGALANMA!

Altın fiyatları ne durumda? 14 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Corona virüslü vaka sayısının hızlı artması ve yaşamını yitirenlerin aniden 1,400´ün üzerine yükselmesinin ardından yatırımcıların risk iştahı düştü ve güvenli liman altının fiyatları yükseldi. Özellikle küresel piyasalarda Çin'deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

Altın fiyatları ne durumda sorusu her gün olduğu gibi bugün de ekonomi gündeminin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? Çin'deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 501,31 Lira

Yarım altın: 1.002,63 Lira

Gram altın: 306,05 Lira

Cumhuriyet altını: 2.060,00 Lira