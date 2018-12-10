ALTINDA DALGALI SEYİR!

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye başladı. İşte çeyrek ve gram altında günün fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM – 10 ARALIK

Çeyrek altın 10 Aralık tarihinde, 338,49 TL'den alınıp, 346,40 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 213,32 TL'den alınırken 213,38 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.413,00 TL'den alınırken, 1.434,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 674,87 TL'den alınıyor ve 692,80 TL'den satılıyor.