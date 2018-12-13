ALTINDA DALGALI SEYİR!

Altın fiyatları bugün yatay seyrediyor. Güncel fiyatlara göre; 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.431,00 lira oldu. Peki Cumhuriyet altını kaç lira? Yatırım yapanların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum ne? İşte Kapalıçarşı’daki 13 Aralık 2018 Perşembe altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 13 ARALIK

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 214,36 liradan alınırken, 214,42 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 343,38 liradan alınırken 351,20 liradan satılıyor.