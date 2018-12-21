ALTINDA DALGALI SEYİR!

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye başladı. İşte çeyrek ve gram altında günün fiyatları…

Altın fiyatlarındaki dalgalı hareket devam ederken altın yatırımcısı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç lira oldu? Altın fiyatlarındaki geçen hafta yaşanan ufak hareketler bu hafta da devam ediyor. Altının yaz aylarında yaşadığı hızlı hareketlenmeler, son aylarda geride kalmış gibi görünüyor. Altın fiyatlarına dair son gelişmeler haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 21 ARALIK

Çeyrek altın 21 Aralık tarihinde, 340,73 TL’den alınıp, 348,49 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 213,31 TL’den alınırken 213,36 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.409,00 TL’den alınırken, 1.431,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 679,33 TL’den alınıyor ve 696,97 TL’den satılıyor.