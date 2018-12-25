ALTINDA DALGALI SEYİR!

Altın fiyatlarının önceki aylarda yaşadığı hızlı hareket son haftalarda duruldu ve altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Peki gram altın fiyatı ne kadar? Gram altın güne 216 lira seviyelerinde başladı. Güncel çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haberimizde. İşte 25 Aralık altın fiyatları...