ALTINDA DALGALI SEYİR!
Altın fiyatları...
Altın fiyatlarının önceki aylarda yaşadığı hızlı hareket son haftalarda duruldu ve altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Peki gram altın fiyatı ne kadar? Gram altın güne 216 lira seviyelerinde başladı. Güncel çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haberimizde. İşte 25 Aralık altın fiyatları...
Altın almayı planlayanlar güncel altın fiyatlarını ilgiyle araştırıyor. Altın uzmanı İslam Memiş, dolar endeksinin gerilemesi ve ve küresel ekonomilere ilişkin endişelerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirtti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 0,19 artış yaşadı 215,40 liradan tamamladı. Altın uzmanı İslam Memiş, teknik açıdan gram altın fiyatında 214 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK
Çeyrek altın 25 Aralık tarihinde, 344,02 TL’den alınıp, 351,85 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 216,47 TL’den alınırken 216,55 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.425,00 TL’den alınırken, 1.447,00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 685,89 TL’den alınıyor ve 703,70 TL’den satılıyor.
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