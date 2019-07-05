ALTINDA DALGALI SEYİR!

Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor, birçok vatandaş altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşleri ilgiyle takip ediyor. Altının dalgalı seyri nedeniyle doğru zamanı bekleyen vatandaşlar yüksek fiyatlar yüzünden gram altına yönelmiş durumda... Gram altın güne 255 lira seviyelerinde başladı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...