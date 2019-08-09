ALTINDA DALGALI SEYİR!

Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde bir miktar düşüş gözleniyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 265 lira bandında seyrediyor çeyrek altın ise 419 liradan işlem görüyor. İşte altında güncel rakamlar…

Günlerdir aşağı yönlü seyrini ileri günlere taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı 265 TL dolaylarında seyrediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum…

8 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 835,62 TL Satış 857,25 TL

GRAM ALTIN: Alış 265,23 TL Satış 265,28 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 419,04 TL Satış 428,54 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.734,00 TL Satış 1.760,00 TL