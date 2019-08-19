ALTINDA DALGALI SEYİR!

Altın fiyatlarında bir süredir devam eden dalgalanma ardından gram altın, çeyrek altın veya yarım altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları araştırmaya başladı. Haberimizden çeyrek, gram ve cumhuriyet altını fiyatını öğrenebilirsiniz.

19 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: Alış 270,87 TL Satış 270,92 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 432,80 TL Satış 442,61 TL

YARIM ALTIN: Alış 862,70 TL Satış 885,02 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.797,00 TL Satış 1.824,00 TL