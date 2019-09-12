ALTINDA DALGALI SEYİR!
Altın fiyatları...
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Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı fakat daha sonraki günlerde hemen hemen aynı oranlarda düştü ve dengelendi.
ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL
Gram altın: 276,46 TL alış, 276,53 TL satış.
Çeyrek altın: 442,34 TL alış, 452,36 satış.
Cumhuriyet altını: 1.829,00 TL alış, 1.856,00 satış.
Yarım altın: 881,91 TL alış, 904,72 TL satış.
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