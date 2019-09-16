ALTINDA DALGALI SEYİR!

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 16 EYLÜL

Gram altın: 276,96 TL alış, 277,01 TL satış.

Çeyrek altın: 437,90 TL alış, 447,82 satış.

Cumhuriyet altını: 1.818,00 TL alış, 1.845,00 satış.

Yarım altın: 872,75 TL alış, 895,32 TL satış.