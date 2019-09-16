ALTINDA DALGALI SEYİR!
Altın yeni haftaya böyle başladı...
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Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…
ALTIN FİYATLARI 16 EYLÜL
Gram altın: 276,96 TL alış, 277,01 TL satış.
Çeyrek altın: 437,90 TL alış, 447,82 satış.
Cumhuriyet altını: 1.818,00 TL alış, 1.845,00 satış.
Yarım altın: 872,75 TL alış, 895,32 TL satış.
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