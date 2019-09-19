ALTINDA DALGALI SEYİR!

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı fakat daha sonraki günlerde hemen hemen aynı oranlarda düştü ve dengelendi. İşte altın fiyatlarında güncel durum...

Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler ise genelde çeyrek ve gram fiyatları merak ediyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 273 lira seviyesinde seyrediyor. Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor.

ALTIN FİYATLARI 19 EYLÜL

Gram altın: 273,08 TL alış, 273,12 TL satış.

Çeyrek altın: 439,00 TL alış, 448,95 satış.

Cumhuriyet altını: 1.817,00 TL alış, 1.845,00 satış.

Yarım altın: 874,58 TL alış, 897,20 TL satış.