ALTINDA DÜŞÜŞ!

Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde bir miktar düşüş gözleniyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 272 lira bandında seyrediyor çeyrek altın ise 439 liradan işlem görüyor. İşte altında güncel rakamlar…