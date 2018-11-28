ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR!
Altın fiyatlarında son durum...
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Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları düşüş yönnünde bir seyir izlemeye başladı. İşte çeyrek ve gram altında günün fiyatları...
Altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken altın yatırımcısı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç lira oldu? Altın fiyatlarındaki düşüş hareketi bir süredir devam ederken son gelişmeler haberimizde…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM – 28 KASIM
Çeyrek altın 28 Kasım tarihinde, 328,96 TL'den alınıp, 336,46 TL'den satılıyor.
Gram altın ise 205,57 TL'den alınırken 205,61 TL'den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.363,00 TL'den alınırken, 1.384,00 TL'den satılıyor.
Yarım altın ise 655,86 TL'den alınıyor ve 672,91 TL'den satılıyor.
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